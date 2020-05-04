財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心今（4）日攜手勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所舉辦「前進櫃買市場線上說明會」。勤業眾信指出，獨董應遵守獨立性、善盡調查義務，後續才可主張免責。

德勤（Deloitte）商務法律事務所合夥律師陳盈蓁指出，獨立董事於公司治理扮演關鍵角色，為強化對企業的監督職能，依據金管會《新版公司治理藍圖（2018-2020）》，自2019年1月起，要求新申請登錄興櫃之公司應設置獨立董事；且自2020年起，上市櫃公司依董監屆期開始應設置審計委員會，興櫃公司依董監屆期開始應設置獨立董事，並於2022年全面完成設置。

陳盈蓁表示，獨立董事依法應具備專業知識，其持股及兼職均有相關限制，且於執行業務範圍內應保持獨立性，不得與公司有直接或間接之利害關係。若發生經營權爭奪、併購案件時，獨立董事更應為公司之最大利益、忠實執行業務並盡善良管理人之注意義務，如因違反導致公司受到損害，則將負損害賠償責任。

陳盈蓁指出，獨立董事所負責任與非獨立董事並無不同。實務上有參照美國法院所發展的商業判斷法則，作為董事經營決定就其過失行為是否承擔法律責任的判斷標準。董事為免日後公司受損、股東求償，於行為時即應本於善意、恪守獨立性、善盡調查等原則，必要時才能主張免責的立場。

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