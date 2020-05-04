台中林酒店森林百匯味回饋顧客，即日起至6月30日推出「第2屆夏日甜點季」活動，超過20款甜點任挑選，不僅滿足愛好甜點者，也能撫慰消費者鬱悶心情。

第2屆夏日甜點季首推「提拉米蘇法式千層」。（林酒店提供）

今年甜點季首推「提拉米蘇法式千層」，西點主廚林倍生使用法國總統奶油、雞蛋，調配黃金蛋皮，手工煎製蛋皮，再以一層蛋皮搭配一層焦糖提拉米蘇餡，層層堆疊呈現，滑順的口感在酒香點綴下，更有層次感，因手工繁複，每日出品數量有限。另一款人氣「粉紅甜心巧克力派」為少女夢幻粉紅色系，內餡採用64%黑巧克力搭配覆盆子粒，因莓果酸性中和而口感不甜膩，外層搭配草莓巧克力淋面及草莓香堤奶霜、草莓點綴，整體甜而不膩。

森林百匯招牌「現切爐烤肋眼牛排」無限量供應。（林酒店提供）

夏日甜點季活動期間，除了提供多款精緻糕點外，餐廳招牌「波士頓龍蝦湯」、「椒鹽天使紅蝦」、「現切爐烤肋眼牛排」持續無限量供應，並且提供當令新鮮海鮮及多國特色美饌等滿足饕客的味蕾。同時，該餐廳為確實防範新型冠狀病毒的傳染風險，進入飯店前會測量體溫，且加強館內外的環境清潔，並於每個入口處備有消毒酒精，讓賓客可以安心享用。

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