北市議員應曉薇接獲錢櫃員工提供內部文件爆料。（應曉薇議員研究室提供／譚宇哲台北傳真）

北市錢櫃KTV林森店4月26日大火釀6死慘劇，關閉5大消防設備的責任成為檢方調查重點，繼事發後有承包商供稱錢櫃在3月時要求關閉消防設備，北市議員應曉薇今天也拿出錢櫃內部文件爆料，錢櫃高層疑似早就掌握施工進度，甚至原本還有斷電安排，卻意圖將責任推給下包，痛批「瞎搞惡搞」。

應曉薇今天下午在市議會警政衛生部門質詢時表示，她接獲錢櫃員工提供一份內部文件，清楚記載今年2月內部進行增設電梯及天花板等施工進度，且幾乎每天都在施工，甚至原本有安排斷電，但因有員工認為網路過於複雜，須評估擇日斷電。

應曉薇質疑，「錢櫃還想賴，推給下包廠商」，從頭到尾都是錢櫃內部人員想開就開、想關就關，哪裡來的防火管理人？連錢櫃員工都捨不得同事罹難，錢櫃瞎搞惡搞，哪裡在乎消防局？

此外，火警當天在7樓包廂唱歌的受害者也向她陳情，當天除了消防設備被關閉，逃生的升降梯也被鎖死，才會讓15人都受困在包廂附近，延誤逃生時機；

他要求消防局應徹查清楚，並將相關資訊交給檢方。

消防局長吳俊鴻回應，會將相關訊息提供給檢方，另部分細節配合檢察官進行偵查，有些原因不方便公開。

(中時 )