由張孝全、許瑋甯、王識賢主演的Netflix華語獨家影集《誰是被害者》，4月30日開播後已連續3日攻佔Netflix 排行榜台灣第一名，熱潮席捲亞太！飾演有亞斯伯格特質的張孝全演技大爆發，與演藝圈新星李沐之間的父女之情令人動容。戲外的他，去年5月被報導已在2018年底結婚，同年12月兒子出生。他接受《GQ》雜誌專訪時被問及婚姻與家庭對他產生的影響？「我覺得是責任吧，然後，自我會變得愈來愈少。」

17歲出道、現已婚生子的張孝全說，以前的他，是不讓別人受傷，自己開心就好。現在除了自己開心，也要家人是開心的，「在我有孩子前跟有孩子後，詮釋父親角色對我來說，在那個角色裡時，孩子的重量是不一樣的，虛實也是不一樣的。」

張孝全接受雜誌專訪。（GQ雜誌提供）

他覺得有家庭後讓他能更不顧一切，而這個不顧一切又與以前截然不同。「以前的不顧一切是，反正我就自己一個人，想做什麼做什麼，但還是有一個明確的框架。不過現在是，我有了另一個框架，這個框架可能就來自我的家庭。」

他說，做為演員的另一半是辛苦的，畢竟不是打卡上下班的性質，有時投入角色太深難以抽離，得帶著殘餘情緒回家，這時候特別需要對方的包容。「你自己一個人的時候，旁邊沒有其他人需要顧忌。當你有家庭，回到家，你還是需要面對太太與孩子，有時候你脾氣來了、爆了，那就需要太太的智慧跟包容」。

張孝全接受雜誌專訪。（GQ雜誌提供）

張孝全在《GQ》雜誌專訪中，被問及在《誰是被害者》如何揣摩亞斯伯格症？他先提出解釋，亞斯伯格症的名稱有爭議，它應該是泛自閉光譜裡的其中一個，所以與其說是病症，其實更屬於人格特質。「如果你上網查亞斯伯格，你可能會看到他們是不能說謊的、沒有同理心的，對於一些大部分人覺得無聊、瑣碎的事物，可以完全專注在那上面。」所以有點社交困難？張孝全說那是連帶的。那麼，社交困難在你的生活裡也存在嗎？他說有，「有存在過。」

「我覺得我以前沒有到社交困難，但是社交對我是一件有壓力的事。所以工作以外的非必要應酬，就會請經紀人盡量不要安排，以前我是這樣子。」人總是會變的，他說沒有什麼戲劇化的關鍵時刻，就是所有經歷的事情讓他變成現在的自己。「例如以前覺得什麼事情一定該怎樣，當有一天突然覺得，好像不必是這個樣子，我可以試著做別的事，而不要限制我什麼事情一定要如何的時候，就發現自己愈來愈多可能性，太多堅持反而讓自己一直處在同樣的狀態裡。」

張孝全接受雜誌專訪。（GQ雜誌提供）

相對過去可能不願意聊這麼多，他說，可能就是「在面對自己、面對這個世界，我在轉變，以不同的方法而已。」無論如何，至少現在是一個開心的階段？「開心啊。」

他多年前真正愛上表演時，曾覺得表演應該同時該傳達什麼訊息或思想，不只是娛樂而已。經過多年，現在的張孝全說，「我覺得演戲應該更生活化，以娛樂為基底，除此以外，如果能帶出更多訊息，那是附加的東西」。

(中時 )