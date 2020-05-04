主要央行維持寬鬆政策，且新冠狀病毒藥物加速研發及油價反彈，提振市場情緒轉好，但大型企業發布獲利預警和川普揚言就疫情向中國採取報復行動，全球股市漲跌互見，近週資金維持淨流入整體固定收益型ETF為主。

依據彭博資訊統計，截至2020／5／1過去一週ETF基金淨流量顯示，整體股票型ETF資金淨流出82億美元，除日本、亞太股票型ETF維持資金淨流入之外，其他市場股票型ETF資金呈現淨流出，其中主要流出美國股票型ETF，當週資金淨流出34.5億美元，全球股票型ETF資金淨流出16.2億美元，日本股票型ETF淨流入16.3億美元，而中國股票型ETF資金持續淨流出，近週資金小幅流出7.7億美元。

過去一週整體固定收益型ETF資金淨流入80.1億美元：以地區來觀察，仍以美國債券型ETF資金淨流入56.2億美元最多，全球債券ETF資金淨流入9.5億美元，新興市場型ETF持續小幅淨流入，近週流入2.3億美元，新興當地貨幣ETF資金維持淨流出，近週資金淨流出1.4億美元。

以投資信評類別觀察，投資等級債ETF淨流入金額51.7億美元最多，高收益債券ETF資金淨流入微幅增加，近週淨流入22.7億美元。

富蘭克林證券投顧分析，隨著全球進入後疫情時代，金融市場從恐慌期進入到經濟面的修復階段，觀盤重點將聚焦各國重啟經濟後疫情能否續獲控制，以及重啟經濟後的需求回升速度，其中可優先觀察中國五一假期消費動能、5／21~22中國兩會召開(可能推出更多刺激政策)，若持續有利多傳出，有望延續風險性資產反彈行情。

但就中期來看，許多國家大舉擴大財政支出及央行資產負債表，危機後的世界將面臨高負債、高赤字與低成長等挑戰，後續仍須留意企業調降獲利、高收益債中體質不佳的企業降評及違約行動，牽動高收益債市波動，富蘭克林證券投顧建議適度納入與多數風險性資產相關性低的美國政府債(GNMA)，將有助於降低在目前大漲大跌市場下投資組合的整體波動。

(旺報 )