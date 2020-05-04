台灣傳統美食肉圓，受到不少人喜愛。位於台北北投市場新市街上這攤肉圓，夫妻倆在地經營46年，不僅料好實在、Q彈有勁，老闆真誠地待客之道，把小攤經營的有滋有味，讓每一位客人都可以感受到，那份樸實的人情味。北投在地人激推一定要「醬汁+蒜」才好吃。

位於北市北投市場46年肉圓老店，滿滿在地人情味。(照片/游定剛 拍攝)

劉老闆夫妻倆人加起來超過140歲，年輕時便從南部北上打拚，照相製版工廠收起來後，便尋找人生下一個方向時，劉老闆的姐姐便傳授，古早味肉圓的祖傳製作方法，夫妻倆從零開始，學中做、做中學，花了一個多月的時間才比較上手。民國64年，便在台北市北投市場附近開始擺攤賣肉圓，一步一腳印、勤奮耕耘也抓住不少老饕的味。

北投古早味肉圓攤在北投市場新市街上。(照片/邱子軒 拍攝)

劉老闆娘有大半青春，都在北投新市街上度過，一年365天，只會固定休每周二，每天下午三點開始擺攤，時常賣到深夜12點過後，工時相當的長，賣到都打瞌睡了。老闆娘接受《中時電子報》訪問表示「有客人很喜歡吃我的肉圓，怕我做得太累，他說今天吃不到，明天再來吃就好，讓我很感動。」她更透露「先生早有退休打算，但很多客人說，這樣就吃不到古早味肉圓了，我實在放不下與他們的情感。」

Q彈有勁的肉圓，老闆娘每天親自現做。(照片/邱子軒 拍攝)

走過46個年頭，老闆娘很感謝大家支持與陪伴，也因此結交不少好朋友。老闆更透露，為維持肉圓的品質與味道，每天早上上市場採買食材配料，親自把關每一道製作過程，不添加防腐劑、不賣隔夜，希望大家都可以吃的健康又安心。

(中時電子報)