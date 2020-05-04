全球經濟受肺炎疫情所累，許多勞工生計也因企業營運衰退影響，瑞興銀行配合勞動部推出的「勞工紓困貸款」，即日開放本國籍勞工年滿20歲，受肺炎疫情影響者，每人最高可申貸10萬元，貸款期限3年，尤其是第一年利息完全由勞動部補貼。

瑞興銀行說明，勞動部推出的「勞工紓困貸款」利率目前為1.845％，每位勞工最高可申貸10萬元，貸款期限為3年，成功申貸後的前六個月為寬限期，貸款人除暫無需攤還本金，勞動部另將全額補貼貸款人第一年所有的利息費用。第7～12個月開始，每月僅需繳交本金約3,200元不等，第13～36個月須按月繳付本息，一個月約3,413元。

瑞興銀行指出，本國籍勞工年滿20歲者，只要有工作事實，不論有無參加勞保，申請者符合相關資格且無票信異常，皆可洽該行各分行申辦，並且提醒勞工，由於政府提供名額有限，有需要的勞工朋友宜盡速洽詢、辦理。

除勞動部「勞工紓困貸款」，瑞興銀行強調，該行也積極推動央行「中小企業貸款專案融通」及「小規模營業人紓困簡易申貸」方案。其中「小規模營業人簡易申貸」優惠利率方案，且貸款期限最長可至5年，申辦成功後可於2021年3月27日前獲第一階段利率1％，並於第一年寬限期間內，可僅按月繳付利息，最低每月417元起。第二階段自2021年3月28日之後，以該行優惠利率1.79％計算，可自寬限期後再按月平均攤還本息。

瑞興銀行補充說，同時提供其他政府機關擬定紓困方案，凡符合各紓困方案申貸相關資格者，於今年12月31日前至各分行洽詢申辦事宜。

(工商 )