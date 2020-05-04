行政院長蘇貞昌今天宣布擴大發現金紓困的適用對象，傍晚衛福部召開記者會說明，表示新方案將於5月6日開始受理申請。以台北市為例，家戶每人每月生活費不到3.4萬元也可能符合申請資格。

衛福部指出，申請者須同時符合四項要件，首先原有工作，但因疫情請假或無法從事工作（包括雖有工作但每月收入減少），致家庭生計受困；其次，未加入軍、公、教、勞、農保等社會保險；第三，未領有其他政府機關紓困相關補助、補貼或津貼。最後，依家戶存款（家戶內每人存款１５萬元免納入計算）及收入總額，計算出平均每人每月生活費為當地每人每月最低生活費１．５倍以上未逾２倍。（原本政府的方案只針對１．５倍以內的民眾，今天宣布放寬到２倍以內者也適用）

衛福部舉例，如有一家３口在今年１到４月總收入為１３萬６０００元，家戶單月平均收入為3萬4千元，而截至4月30日他們戶內所有人存款餘額加總為50萬元，50萬可以扣掉3人每人15萬免計算的額度，一共扣掉45萬，只剩5萬元，再把3萬4千和5萬相加後，除以3，得出家戶內每人每月生活費為2萬8千元，以台北市為例，台北市每人每月最低生活費為1萬7005元，2倍是3萬4010元，所以這戶人家如果住台北市就可以申請。

不過衛福部次長蘇麗瓊指出，平均每人每月生活費為當地每人每月最低生活費１．５倍以下的，申請結果可能核發1萬1到3萬，而１．５到2倍之間的確定是核發1萬元，所以必須給鄉鎮公所一些審理時間，原則上要求地方在3天內審理完畢。

衛生福利部社會救助及社工司副司長蘇昭如指出，包括3月19日政府推出的紓困方案，乃至於加上今天擴大適用的方案，受益總人數預估可達18萬人。

(中時 )