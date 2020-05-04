大陸龍頭面板廠京東方28日公布2020年第一季財報，面板價格驟降的環境使淨利年減4成，獲利乏力的狀態壓制股價。不過近日機構屢傳京東方OLED螢幕成功打入蘋果、三星新機，或成為走出困局的有力武器。

京東方在去年年底啟動B11生產線，而今年啟用B12生產線，這兩個都是用來生產柔性OLED螢幕的，並且都是為蘋果單獨準備的，這可以確保他們的產能。業內分析人士認為，京東方OLED螢幕獲得蘋果的認可，這顯示了大陸廠商在OLED螢幕上進步，而老對手華為也已經是京東方的核心客戶，去年他們發佈的Mate 20系列，其中使用OLED螢幕的版本，螢幕幕基本都是京東方來提供，而LG只負責很少的一部分。

報導中指出，蘋果將會在今年秋發佈四款新iPhone，包括iPhone 12、iPhone 12 Plus、iPhone 12 Pro以及iPhone 12 Pro Max（emmm，暫時這麼叫）。其中的iPhone 12將會採用一塊5.4英寸的螢幕幕，Plus和Pro的螢幕幕尺寸為6.1英寸，Pro Max版本的螢幕幕將會達到6.7英寸，並且會全部採用OLED。

在這之前，韓國媒體給出的報導稱，Ubi Research首席執行官李忠勳透露了更多關於iPhone 12系列產品的螢幕幕信息，即4款新iPhone的螢幕幕尺寸分別是5.42英寸、6.06英寸以及6.67英寸。其中，5.4英寸的顯示面板很有可能會由京東方提供，而且除了三星之外，LGD也會成為iPhone 12系列的螢幕幕供應商。

另一方面，得益於更多螢幕幕供應商的加入，iPhone 12系列的起售價將會比iPhone 11的更低。李忠勳表示，採用京東方螢幕幕的5.4英寸的iPhone的起售價格會在600-700美元之間，因為京東方的螢幕幕能夠提供更大的價格優勢，而iPhone 11的起售價為699美元。

此外，6.1英寸的iPhone 12 Plus的售價可能就會達到750美元，Pro版本的兩款機型將會和iPhone 11 Pro的價格保持一致。

至於產品上，根據Jon Prosser透露的消息，iPhone 12在蘋果內部的開發代號為D52G，iPhone 12 Plus為D53G，iPhone 12 Pro為D53P，iPhone 12 Pro Max為D54P，都將擁有更小的瀏海，前二者採用鋁合金中框，後置雙攝；後二者採用不銹鋼中框，後置三攝+LiDAR。

事實上，知名分析師郭明錤也曾給出報告稱，蘋果為了弱化三星在iPhone供應鏈中的影響力，將京東方納入了iPhone的OLED螢幕幕供應體系中，同時還有LG。

(中時電子報)