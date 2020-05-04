彰化縣警局在西濱彰化段北上建置的區間測速系統，才正式上路實施超速取締不到兩個月就出包，彰化縣議員吳韋達怒批警方前面兩個月的宣導測試期間毫不用心，沒發現問題，交通專業何在？（謝瓊雲攝）

彰化縣議員賴清美要求警方要深切檢討，重建執法威信，別再把無辜守法的用路人駕駛人當白老鼠。（謝瓊雲攝）

彰化縣議會臨時會最後一天，針對彰化縣警局建置在台61線西濱彰化段的區間測速系統出包，縣議員吳韋達、賴清美連番發言質疑，指警方委外卻未做好驗收與監督、偵錯，讓警方取締交通違規的執法公信力蕩然無存。

彰化縣警局長方仰寧強調，警方不會迴避、誠懇面對問題，3月2日以來至4月17日製單寄發的3627件罰單全數撤銷，依罰單每件45元的郵資、工本費計算，計16萬3215元，將會依合約向廠商求償，內部也會深切檢討。4月25日檢修當天發現系統異常，就已關閉並撤下設備送修，未來將要求2家公正機構檢驗後才會重新啟用。

吳韋達表示，身為會寫程式的理工人，他指出廠商出包的可能原因，例如A、B起訖點系統時間不同步、程式撰寫時計算錯誤或運算元溢位、傳輸指令出錯等，但也痛批，系統建置完成後明明有足足2個月的宣導測試，為何卻未發現問題，如此不用心，簡直不可思議。

賴清美說，3627件罰單、上千萬元的罰鍰，全數撤銷、茲事體大，更嚴重傷害警方執法公信力，威信盡失，影響社會觀感，未來縣民收到警方交通違規罰單，都會連帶懷疑。。

賴清美說，不能系統委外就一昧信任廠商，很多守法的駕駛人，乖乖遵守規則，明明沒車速卻也收到罰單，實在冤枉，即使要向監理單位申訴也不見得有用，警方內部要確實檢討、追究責任，不要再把用路人當白老鼠。

(中時 )