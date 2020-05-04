中東各國也受到新冠病毒的衝擊，包括伊拉克與敘利亞，都有不少的病例。而IS武裝集團趁著政府忙疫工作之際，在近期發動多起恐怖攻擊。

軍事時報(militarytimes)報導，在齋月的第一周，伊拉克北部城市基爾庫克就發生一起恐攻事件，一名身穿炸彈背心的男子，向基爾庫克的情報大樓走去，警衛在攔阻的過程，炸彈客自己打開引信，當場炸死，也炸傷了附近三名安全人員。

幾天後，薩拉赫丁 (Saladin Governorate)也發生襲擊，IS集團發動了三波具有協同調度的攻勢，殺死了10名伊拉克民兵，這是許多個月以來最致命、最複雜的行動。

重新出現的混亂表明，這些極端主義好戰集團，正在利用政府專心對抗疫情，以及隨之而來的經濟衰弱時期，再次舉起聖戰大旗，並發動恐怖攻擊。然而，對伊拉克來說，更大的困境是內部不團結，中東各國仍因利益衝突各有盤算，無法再次組成反恐聯軍。

伊拉克北部庫德自治地區副總理塔拉巴尼（Qubad Talabani）說：「IS集團重新在北部召兵，並試圖殺死我們，同時他們也將很快襲擊巴格達。由於政治內鬥，庫德民兵與伊拉克聯邦正規軍，有著觀念鴻溝，使IS有混水摸魚的機會。」

據他的情報，伊拉克的IS武裝份子，人數仍有2500~3000人左右，可能會隨著時間而增加。

(中時電子報)