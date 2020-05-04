1名38歲男子，3日帶著5頭駱駝和1條狗，在維多利亞州墨爾本以西，鄰近傑米森鎮（Jamieson）的灌木林散步，其中一頭駱駝突然腳滑，由於人與動物朋友們全部繫在一塊，因此大夥一個也不少，連人帶狗帶駝通通掉下陡坡。但幸運的是，經過警方長達4小時接力救援，人和動物都沒有嚴重傷勢。

維多利亞鄉村救火隊（CFA）地區指揮官霍頓說，「男子和他的駱駝一塊出門，一隻跌倒，把其他拖倒，結果整隊全部跌下去。」他說，這名外地來的男子在下午3點啟動應急指位無線電示標，但登記的位置卻是海另一端、1萬5千公里外的美國伺服器。

之後訊號傳到澳洲首都坎培拉的相關當局，接著再發傳到維多利亞州警方。警方派出一架直升機前往調查，本來以為只有1個人，也許放下一個救生吊籃就可大功告成，沒想到無線電回報，需要救援的不單是1個人，還有一大群動物。

一位獸醫到場待命，警消並通知支援人員前來，慢慢半哄半騙，誘使動物們一一爬回路提。其中一隻動物因為受傷，救援人員則以吊索讓牠回到平地，終於和同伴們會合。霍頓說，人和動物都順利脫險，「很開心是個美好的結局。」

(中時 )