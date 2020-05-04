桃園市將於6月中辦理國小教師甄選，預計招收一般、音樂、美術、體育、資訊和身障共10類教師，近3年曾獲金桃獎或全國 SUPER 教師獎等卓越教師，免初試就能直接進複試，希望延攬優質教師加入桃園教育行列，簡章將於5月6日上網公告，因應疫情要求戴口罩、禁陪考，若在居家隔離、檢疫或自主管理者，不得應考也不得補考，提醒考生留意。

桃園市109年度國民小學(含學前特殊教育)新進教師聯合甄選預計於6月中旬辦理初試，7月上旬辦理複試，並於8月辦理新進教師培訓作業，今年預計招考甄選類別有國小普通班一般教師、國小原住民重點學校普通班一般教師、國小普通班英語專長教師、國小普通班音樂專長教師、國小普通班美術專長教師、國小普通班體育專長教師、國小普通班資訊及系統管理教師、國小專任輔導教師、國小身心障礙班教師及學前特殊教育班教師等10類，為有志從事桃園市教育工作教師提供任教機會。

桃園市政府教育局表示，本年度新增初試成績加分相關機制，具國民小學師資類科師資生學科知能評量達「精熟級」考生，考生每具 1 科「精熟級」者，初試總分加0.5分。報考「國小普通班英語專長教師」甄選類別以外的考生，英語能力符合相當於CEF語言參考架構B2 級者，初試總分加6分。

另新增教師於最近3年內曾獲桃園市創新科技互動課堂教學競賽金桃獎(或各類組個人第 1 名)及全國教師工會總聯合會評選之全國SUPER 教師獎等獎項或資格者，經審查通過後得免經初試，以外加名額逕予進入複試，鼓勵考生多多參與教育競賽或精進自身教學專業知能。

教育局亦表示，為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，讓考生有更安全之應考空間，應考人應確依中央流行疫情指揮中心公告，配合我國中央政府防疫政策實施各項檢疫及自我防護措施。應考人於考試期間應自備口罩並全程配戴，今年不開放陪考人員進入試場，且每位應考人於應考當日進入試場前，應接受體溫測量方能進入試場，倘有發燒(額溫超過37.5度，耳溫超過38度)、咳嗽或呼吸道等症狀，或有自主健康管理者仍准予外出之應考人，另於備用試場應試。

如因傳染病防治法規定，被列為中央流行疫情指揮中心公告之「具感染風險民眾追蹤管理機制」中居家隔離、居家檢疫及自主健康管理被限制不得外出者，不得應考亦不得補考，可檢具相關證明文件，於考試後 15 天內向甄選委員會申請退費，請考生特別留意。

桃園市今年度國民小學及學前特殊教育教師聯合甄選將於5月6日公告簡章，有關考試日期、甄選類別、名額、應試科目及相關規範事項以簡章公告內容為準，廣邀優質的教師夥伴投入桃園市的教育團隊。

(中時 )