受新冠肺炎疫情影響，機場捷運入境旅客掛零，桃園機場捷運短收超過1億元的票箱收入，桃捷公司射出「撙節、開源、銷售」三支箭，以節省支出、開拓財源、銷售防疫民生物資等，從4月起積極盤點檢討各項營運費用支出，首波預計撙節5501萬元。

桃捷表示，以防疫為前提，4月起盤點各部門可撙節項目，包含延辦或停止行銷活動、取消國際研討會出國費用等，另外也調整部分作業流程及營運模式，例如4月6日至6月14日調整直達車離峰時間班距等，首波預計經管單位可省下2507萬元，運務單位可省下1553萬元，維修單位可省下1441萬元，總計撙節營運支出5501萬元。

除了撙節支出，桃捷公司也努力開源，不僅加速青埔機廠太陽能板建置，積極展開異業合作、出租測試場域來增加收入，也規畫攜手沿線商家、桃園特色店家及在地小農，擬合作推出線上訂購、線下車站取貨，販售包含吐司麵包、青菜蔬果、冷凍食品、養生飲品、抗菌消毒液等防疫民生物資，讓搭乘機場捷運通勤族上班訂貨、下班取貨。

(中時 )