行政院長蘇貞昌今天大陣仗宣布加碼弱勢無保工作者及農漁民可領一次性1萬元現金，無保工作者還可「即日申請」，消息一早傳出，許多民眾立即前往公所辦理，沒想到吃了閉門羹，網友在蘇揆臉書抱怨，「都是嘴巴說說，去公所申請，根本沒這條，又是騙人的」。

還有網友說，問了都說沒收到公文沒辦法辦！ 然後程序一大堆。民眾申辦都整個麻煩到不行，上面說上面的下面玩下面的。根本都沒有一體制！

氣憤的網友還「報告院長」，實際跑了一趟，基層說上面的只有給一張切結書，沒有其他施行細則或單據格式，區長說明要附上什麼家戶平均收入、去年報稅單據、戶頭的簿子要刷到最新那天…blablabla的，跟新聞報的，還有您說的有很大的出入。前面的小姐想要申請，結果櫃檯也搞不清楚，跑去問後面的長官，結果說要申請一定要是農漁業工作者，把她打發回去了，而她，跑了第二趟了。網友還問，是否能請政院確定好細節、需要什麼資料與資格再公佈呢？

被網友擠爆的留言內容中，還有人提及，去縣市的區公所問竟然還是要準備很多文件，辦理人員只說並不是拿身分證來填申請書而已，他只是從1.5倍放寬到2倍而已，一樣要準備資料，一樣要等審核。

(中時 )