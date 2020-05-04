彰化芳苑一名重機車友與友人兩人都騎車行經西濱彰化北上路段，事後卻只有他收到罰單，且行駛時間與他行車紀錄器所紀錄時間不同，影響平均時速的計算。他將問題在臉書踢爆後，彰化警方證實是系統程式對時韌體未自動校準，導致計算錯誤。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣警局在西濱彰化段北上洋厝至伸港路段，建置區間測速系統，卻被用路人踢爆出包，方仰寧面對議員質詢時臉色鐵青，強調會向廠商求償，若民眾因繳納罰款或辦理退款，有額外費用支出，也將由交通隊成立專責窗口受理求償，每日8時至18時都可撥打專線電話04-7203968。

西濱號稱「窮人高速公路」，雖不用收取過路費，但交通部公路總局與各縣市警察局合作，在各區間路段建置區間測速系統，取締高速違規保障用路人行車安全；作為平均時速計算基準的時間程式，卻沒有相關規範和檢驗標準，令人費解。彰化縣警局率先發生對時韌體失準後，直接引發全國對區間測速系統的檢討聲浪。

方仰寧表示，這套系統獲中央補助450萬、自籌50萬元，系統程式應每10分鐘自動根據經濟部標準局國家時間與頻率標準實驗室NTP對時校準，但廠商檢測發現對時韌體有問題，有時候會跑掉，卻又無法舉證哪幾天正常，為避免紛擾爭議，決定罰單全部撤銷，這是大破大立的作法，誠懇面對問題、尋求解決之道，絕對不會逃避。

他強調，年初系統宣導測試期間，警方3部巡邏車實際走過區間測速路段，時間計算並無違誤，但也坦承是警方過度信任廠商，缺乏內部偵錯的檢核機制，才會錯了卻沒發現；未來設備將委託另外2家公正單位檢驗無誤後才會重新啟動，也將要求廠商增設主機系統在交通隊監控，費用一樣要廠商負擔。

縣警局指出，若民眾另有要求其他損失賠償，如因繳納罰鍰所支付車資、利息或工資損失等，將由本局統一受理後，轉與廠商進行協調賠償事宜，民眾需自行檢具相關證明，無法提出者仍由廠商依其額度範圍內賠償之；交通隊專線，04-7203968。

(中時 )