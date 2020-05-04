江啟臣競選黨主席時，連勝文大力助選。(黃福其攝)

國民黨智庫明天將召開董事會改組，黨主席江啟臣接任董事長，智庫副董事長、執行長敲定由中央委員連勝文、前立委周守訓接任，智庫三巨頭的年齡48至53歲，形成智庫的世代交替。

這波智庫改組，包括董事長吳敦義、副董事長林中森及董事陳保基請辭。江啟臣、連勝文及周守訓都新任董事，分別擔任董事長、副董事長及執行長，且3人都是不支薪的義務職；原執行長高永光則轉任董事。至於其他董事包括前黨祕書長曾永權、副祕書長蔡正元等人，則留任到年底屆滿。

據指出，明天董事會由林中森主持，江啟臣不參加第一階段會議，等董事會改組後，參加第二階段會議。其中連勝文、周守訓暫不打算出席，不過連勝文今天下午已邀幕僚討論，明天智庫宣布人事後，將發出聲明稿。

知情人士說，江啟臣請連勝文出任智庫董事長幾經波折，江除了面邀連勝文，甚至一再偕祕書長李乾龍向前主席連戰請益，請連戰協助促成，不過連戰仍尊重連勝文的決定；連勝文幾度深思，前兩天才首肯接任。

據指出，江啟臣昨天另邀黨內最資深考紀委員的前立委周守訓見面，以周較歷任執行長年輕、曾任兩屆立委，且曾任發言人，又來自學界，近幾年在民間發展，力邀周出任執行長，周原本也婉拒，不過江一再力勸，周最後才首肯。

(中時 )