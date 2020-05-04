「Immortal花藝坊」創業青年葉農，進駐桃園藝文特區的「G10職聚落」，不但接受客製化花藝訂單，周末更有免費DIY手作課程，教導獨一無二的乾燥盆花、花圈及花束。（蔡依珍攝）

「Immortal花藝坊」創業青年葉農，進駐桃園藝文特區的「G10職聚落」，不但接受客製化花藝訂單，周末更有免費DIY手作課程，教導獨一無二的乾燥盆花、花圈及花束。（蔡依珍攝）

「Immortal花藝坊」創業青年葉農，進駐桃園藝文特區的「G10職聚落」，不但接受客製化花藝訂單，周末更有免費DIY手作課程，教導獨一無二的乾燥盆花、花圈及花束。（蔡依珍攝）

「Immortal花藝坊」創業青年葉農，2月底進駐桃園藝文特區的「G10職聚落」，不但接受客製化花藝訂單，周末更有免費DIY手作課程，教導獨一無二的乾燥盆花、花圈等，和編織、羊毛氈、手工皂、手工餅乾等，都於每周三開放預約下周末課程，場場爆滿，歡迎上「G10職聚落」臉書粉絲專頁查詢。

「我的名字倒過來就是農業！」26歲的葉農自小對農藝有興趣，國中畢業考進桃農園藝科時，父親才道出為他命名就是希望從事與農業相關行業，畢業時進入屏科大環境工程，心力卻全都放在社團四健會中，在農委會安排下赴瑞士2個月體驗不同的農業活動，也擔任草根大使接待各國青農，樂此不疲。

葉農畢業後一度當工程業務，但發現不是所愛，毅然決然離職到花店上班，樂在「花花世界」，2年後更遠赴歐洲當背包客，走訪城鄉花店，他說相較東方人伴手禮選餅乾，歐美的車站一定有花店，拜訪或等待時帶一束花，增添見面浪漫氛圍，他想將花的熱情與溫度帶給身邊所有人，返台創業，鼓勵大家在日常生活中以花束表達心情。

創業金有限的葉農，在友人推薦下通過甄選進駐青年局的「G10職聚落」，實體店面與網路行銷雙管齊下，平日以貨櫃當工作室接訂單，假日則DIY課程教學，從中了解市場需求、累積經驗，更與其他7間職人如羊毛氈合作拼湊出火花，因應母親節推出火爆、科技、運動、慈母等6種不同意向的媽媽個性花框，歡迎母親節走訪選購。

青年局長顏蔚慈表示，「G10職聚落」今年度調整營運型態，邀請具有才華的職人進駐，8間職人貨櫃，每2個月定期招募一次，青創朋友們可以在G10累積創作、販售商品，並且開設「DIY工作坊」開班授課，更重要的是，不收取場地租金，以實質的行動支持在地青年踏出創業的第一步。

因應新冠肺炎疫情，已落實環境清潔消毒、人員數量管控、小班制教學、戶外上課、體溫測量、配戴口罩等防疫措施，邀請市民朋友在週末假期到戶外走走、參與DIY工作坊，體驗自己動手做的樂趣，詳細課程資訊請上「G10職聚落」臉書粉絲專頁查詢，母親節當天媽媽帶孩子拍照打卡，「G10職聚落」還會送小禮。

5、6月進駐的貨櫃有掌櫃食堂、iMMORTAL花藝坊＋窩們、吉樂手藝工作坊、環。毛氈、Fun心手皂坊、原選製菓、紫苑花屋和小蕎森林手作。

(中時 )