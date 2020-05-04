因應新冠肺炎疫情，勞動部針對勞工推出最高10萬元的紓困貸款，勞動部今也公布「勞工紓困貸款」的最新統計，截至4日下午5時為止，總計有7萬5,584人送件申請，約占整體名額的15.11％。勞動部官員表示，預計明天就會開始陸續撥款。

勞動部「勞工紓困貸款」的貸款對象為受嚴重特殊傳染性肺炎影響之勞工，年滿20歲且為本國籍勞工，每人貸款額度最高10萬元，貸款期限3年，由信保基金提供10成信用保證，貸款利率按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算，目前為1.845％，勞動部補貼第一年貸款利息。貸款第一年前六個月為寬限期，勞工無須繳納本金，第七個月至第12個月攤還本金。

由於第一年是由勞動部完全補貼貸款利息，吸引不少民眾申請，由於有民眾反映在接受申貸的分行會要求填寫不一樣的表格、繳交不同審核文件、甚至要求簽寫借據等等。勞動部表示，只需要攜帶個人身分證名文件、申請書、聲明書，不需再附上其他證明文件，至於借據部分，會因為銀行的放貸作業不同，所以須簽署借據等兌保資料。

(工商 )