板橋區長林耀長到模範母親家中致贈匾額與禮品。（板橋區公所提供）

板橋區長林耀長到模範母親家中致贈匾額與禮品。（板橋區公所提供）

溫馨母親節即將到來，由於疫情影響，新北市政府取消今年模範母親表揚儀式，改由板橋區公所逐一前往獲表揚的39位模範母親家中致贈匾額與禮品，將對模範母親的感恩與敬意親送到府。

板橋區市級模範母親代表邱陳鏡妹、朱謝夢霞及葛承澐3位媽媽由板橋區長林耀長代表市長至家中致贈賀匾及禮品，獲表揚的邱陳鏡妹女士今年87歲，受日本教育，會中、日、台、客四種語言，身為養女的她，婚後除侍奉公婆外還要照顧丈夫過世前妻所生的1男1女，但她感恩養父母讓她上學識字，可以賣菜養豬賺錢栽培子女。

朱謝夢霞女士秉持飯桌即書桌的理念教育孩子，3子皆留學英美，分別在法、醫、商界卓有成就；葛承澐女士從事音樂教育，並成立玉山菊元協會，致力關懷偏鄉與長者，曾獲市府致贈感謝狀肯定，3位媽媽對家庭與社會貢獻良多，獲獎實至名歸。

林耀長表示，模範母親表揚是年度重要活動，以往舉辦典禮參加民眾眾多，為配合防疫政策，今年改為到府拜訪頒獎，防疫的同時不減心意。

(中時 )