台中市東勢區雞農命案，64歲張姓男子遭砍慘死，由許姓友人向警方報案，台中檢方相驗後發現，張男士遭人持彎刀型銳器所砍殺，而許男的衣、鞋等處染有張男血跡，身上還有可疑傷痕等跡證，涉嫌重大，但他否認涉案。檢方在4日晚間向法院聲請羈押，並將於5日會同法醫解剖追查死因，釐清案情。

台中市東勢區張男3日一早被發現躺臥東勢區大甲溪便道旁雞場內，他身中多刀，失血過多，經送醫不治。

據了解，現場有明顯打鬥跡象，並留有鞋印，卻找不到凶刀，警方朝他殺方向偵辦。

檢警發現認定報案的74歲許男的衣物及鞋等處沾有可疑血跡，手指還有傷口，報案時發現命案的過程細節交代不清，相當可疑，檢警將他逮捕調查，但許男否認涉案，指稱因攙扶張男才沾上血跡。

檢察官劉文賓相驗後發現，許男身上血跡跡象並非沾染，應是噴濺所致，且許男指稱的案情時序與其他證人證詞有異，經比對相關路徑的監視錄影畫面、死者刀傷等諸多跡證不符，疑點重重。

檢方追查發現，相關跡證均指向許男，涉殺人嫌疑重大，因殺人罪是最輕本刑5年以上重罪，且另有事實足認定他有湮滅、偽造及變造證據，而在4日晚間向台中地方調查死因釐清案情，並持續追查兇刀下落及犯案動機。

(中時 )