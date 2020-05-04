氣質女神張鈞甯日前頂著一頭超短髮，接受《BELLA儂儂雜誌》專訪，長達近6個小時的戶外拍攝，許多人跟她擦肩而過，竟都沒人認出這位大明星！張鈞甯表示，除了5年前剪過一次短髮，再上一次剪短髮是高中時，因為髮禁，加上是景美女中儀隊隊長，為了要維持團體的一致性，每個人都被規定要剪耳上3公分的極短髮，連後腦勺都被要求「嚕乾淨」。對比當年的「逼不得已」，現在張鈞甯對剪頭髮這件事的看法，可說是差了十萬八千里。

「當時聽到程偉豪導演說要剪頭髮，我的反應只有『Oh Yeah！』、『Why Not！』，完全沒有給經紀人思考的餘地，我就答應了。」頭髮對張鈞甯來說，只是身外之物，剪了還會再長，所以不像許多電影裡為愛斷髮或洗心革面的狗血劇情，現實生活中，她從來沒有為任何人、事或物，去改變自己的樣貌，她的出發點都只是想要玩、想要試。「我覺得演員為了角色服務，然後變成不同的樣子，就是我們的專業。不管是頭髮長短、變胖或變瘦，甚至到很髒亂的環境把自己弄得灰頭土臉，能遇到這樣的角色，然後導演對妳有信心，願意給妳時間去改變，這對演員來說，是一件非常、非常幸福的事。或許過往甜美形象，讓大家對我有許多誤解，但我也沒有想要撕下身上任何一個標籤，因為我覺得任何標籤都很好，那就是每個時間、每個階段、每個心理狀態所呈現出來的樣子。」

張鈞甯剪去一頭長髮，亮麗接受專訪。（BELLA儂儂雜誌提供）

對她而言，現在除了洗頭髮和整理頭髮的時間變短，剪頭髮本身並沒有帶給她個性或生活上太大的改變，反而因為認識電影《緝魂》裡充滿正義感女刑警阿爆，讓張鈞甯變成一個俐落帥氣、不拖泥帶水、遇到想做的事情就立刻去做，充滿執行力和責任感的人！

至於喜不喜歡現在的模樣？她笑說：「現在的狀態是我非常喜歡的樣子，因為我以前是個很不喜歡自己、很沒有安全感的女生。過去我有很多包袱和保護色，習慣把自己的個性隱藏起來，也不太跟別人接觸，甚至很怕被別人注意。但過了30歲之後，我的狀態越來越放鬆，開始有勇氣去接受每一個改變、接受所有發生在自己身上，好跟不好的事情。」

張鈞甯剪去一頭長髮，亮麗接受專訪。（BELLA儂儂雜誌提供）

如果請現在的她，回頭跟當年那個害怕改變的小鈞甯說說話，會想說什麼？張鈞甯劈頭就回：「改變，到底有什麼損失？」她解釋：「既然大家都知道妳原本的樣子，就算因為改變讓妳從100分降到75分，那又怎麼樣，覺得不ok，再變回來就好。但如果妳原本只有90分，說不定改變後能有105分，所以為什麼要為了害怕改變。妳不去做，妳永遠不會知道，自己可以變成什麼樣子，我覺得人生很短、世界很大，所有事情都在妳選擇的一念之間，只要妳願意做選擇，每個選擇都會變得很有趣。」

受新冠肺炎疫情影響，長年在外當空中飛人的她，最近終於有時間跟家人好好相處，其中還包括她2歲的外甥女百百。「最近我都在照顧她、陪她玩，從小朋友身上，我得到另外的生命力，也重新想起『做人本身就應該開心』的這件事情。小朋友每天在家都在唱歌跳舞，超開心。我媽之前就問百百『妳在開心什麼？』，然後我就跟我媽說『人，本來就應該是容易滿足和開心的，是我們長大後，給自己太多的壓力，才變得不會開心』。」

張鈞甯剪去一頭長髮，亮麗接受專訪。（BELLA儂儂雜誌提供）

除了陪伴家人之外，這段時間她也有機會把之前一直想做的幾件事情落實，包含開公司和做副業。另外一方面，也讓她停下來思考：「人類到底做了什麼？讓地球這樣反撲和回饋我們？」、「之前的生活出了什麼問題？」、「之前忙碌的生活，真的是自己想要的嗎？」，這些問題很大，一時半刻無法立刻理出頭緒，但有件事她很肯定：「希望2020年自己對每件事情的發生，都可以更坦然接受，並心存感激。」

(中時 )