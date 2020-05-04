高市透天厝惡火奪名醫一家5口生命，市長韓國瑜再度呼籲安裝住警器的重要。其實《消防法》早在2010年就修法將住警器安裝納入私人透天厝建置規範，2017年7月起高市消防局更全面要求新建私人透天厝加裝，但礙於沒有罰則與強制力，目前落實度僅5成7。

依《消防法》規範，固定坪數及樓層以上的大樓住宅須加裝「火警自動警報設備」，5層樓以下的透天厝建築，僅要求安裝住警器。

《消防法》2010年針對第6條修法，規定私人或透天厝形式的旅館、長照機構均需安裝住警器。但該法條只針對旅館、長照機構有第35、37條不安裝致死與不改善的相關刑罰則，但私人透天厝卻無罰則，無強制力也導致各地消防局推廣成效不佳。

為了落實防災、確保民眾生命安全，高市消防局早在2013年起便配合工務局以發照方式控管透天厝形式旅館、長照業者加裝住警器並定期稽查。2017年7月起，全面要求高市新建透天厝加裝住警器，此舉更領先《消防法》的落日條款，2018年內政部更以高雄為例、鼓勵其他縣市跟進推動。

2019年1月，消防局關注出租客安全，更透過修正單行法規《高雄市火災預防自治條例》第8條，強制要求「出租式」透天厝加裝住警器，違反者可罰6千以上、3萬以下罰鍰。

此次火警發生地、高市三民區豐裕里，里內多為40年以上、比鄰相連的老舊透天厝，居民也相對高齡。當地里長謝錫元直言此事件讓他省思里內居家住警器安裝率不佳的問題，未來會繼續宣導防災知識，並請社區巡守隊協助，盡可能防止火災憾事發生。

(中時 )