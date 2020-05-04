總統蔡英文今日赴桃園視察經濟部協助紓困的饗賓餐旅事業，蔡英文期盼，能保住台灣經濟的元氣，讓政府的協助可以在最短時間、有效率的提供給個人或企業，也讓民眾的就業及收入可以穩定，等疫情過後，可以再重新集結起來，用更大的力道把經濟往上推。

饗賓餐旅事業總經理陳毅航向蔡英文表示，公司在疫情期間堅持不裁員、不減薪，即便有的店面來客數只剩兩成，但每個月的薪水對餐飲業員工來說都是即時雨，公司一定要挺住，讓2,000多名員工安心工作。

陳毅航3月28日到經濟部開會，4月23日就拿到第一筆新台幣4,600萬元紓困貸款，他接到電話後就哭了，覺得很感動，政府願意和人民站在一起。

蔡英文強調，新冠肺炎疫情期間，政府傾全力在做的兩件事情：防疫確保國人的健康，同時，也提出各式各樣的紓困方案，希望能保住台灣經濟的元氣。等疫情過後，可以再重新集結起來，用更大的力道把經濟往上推。

不管是醫療團隊、口罩國家隊、外交團隊，整個政府都動起來，紓困團隊不遑多讓，也是非常努力，特別是經濟部長沈榮津，他的工作很吃重。蔡英文指出，工具機業者接到沈部長的電話，大概不是什麼新鮮的事，但是餐飲業者也聽到沈部長的電話，確實也是一個「揪甘心」的事情，尤其是到了晚上，歐吉桑還在打電話。

蔡英文感謝企業能夠不停業、不裁員、不減薪，也沒有無薪假。對很多人來說，這是一件很難維持、且很難達到的目標，饗賓在餐飲界受到這麼大衝擊的情況下，能守住這四件事，她要代表國家及政府，謝謝饗賓集團的董事長、總經理及所有的幹部同仁大家一起守住，在這個困難的時候看到企業的責任感，及員工一起打拚的精神。

蔡英文指出，餐飲業的員工有很多都是建教合作的年輕人，也有二度就業的中年就業者，這一份薪水對他們來說非常重要。政府有一個共同的責任，就是讓他們不要因為疫情而使薪資、收入減少，讓他們的家庭能夠繼續支持下去。很感謝企業主可以跟政府一起合作，讓員工的就業可以穩定。

蔡英文重申，台灣在這次防疫期間，不論從失業率，或是放無薪假的人數來看，台灣做得確實都比其他國家來得好，這就是整體紓困計畫裡最重要的作業。也就是希望，民眾的就業可以穩定、收入可以穩定，大家的生活不會因為疫情，而有過度的衝擊。

(工商 )