台中市大甲火車站旁的機車停車場日前才啟用，市長盧秀燕也出席剪綵儀式，不過，今天卻有駕駛將車子開進去停放，一次占用6個停車格，網友把照片po上臉書社群，並表示該駕駛硬將車開上去，隨即在網路上引起熱議。大甲派出所立刻趕往處理，劉姓駕駛表示不知是機車專用，警方蒐證後將函送主管機關處置。

網友將照片po上臉書社群後，許多網友紛紛好奇汽車駕駛如何開進機車停車場，並氣憤留言說「睜開眼睛看清楚，這是機車停車格以及殘障機車停車格，不是停車的！」

駕駛將汽車停在機車停車場，警方隨即前往處理。（讀者提供／陳淑娥台中傳真）

原po則表示，「我在那邊看好久，他就硬是要開進去，我看是年輕人然後停的很理所當然的走掉了。」

大甲派出所表示，聽到消息後同仁立刻趕往處理，年約20歲劉姓駕駛與3名友人當時在車上聊天，他向警方表示不清楚是機車停車場，然後就開上來了。警方立即進行拍照蒐證，並將函送主管機關大甲區公所處置。

大甲警分局交通組指出，根據台中市停車場自治管理條例，汽車違反第5條第4款未依規劃車格停放，將依第7條移置保管。警方同時呼籲民眾，該停車場是機車停車場，汽車請留意，千萬別誤停，以免影響他人權益。B

(中時 )