國內疫情逐漸趨緩，台東縣政府交通及觀光發展處長余明勳4日向國內旅遊及觀光業者宣布，今年台灣國際熱氣球嘉年華將如期於7月11日開幕，雖然期程原則上是51天，但仍要視疫情及球數多寡進行評估，縣府將在6月初做最後的確定。

余明勳4日出席「全國觀光產業交流媒合」活動時宣布，今年邁入10周年的熱氣球嘉年華原本要擴大舉辦，受疫情影響，不宜大肆慶祝，原訂6月底起跑的活動，也將延至7月11日舉行，但是如果中央疫情指揮中心有戶外活動管制時，仍會遵守中央規定，至於期程是否到8月30日，及規模大小，將於6月初開會決定後宣布。

余明勳指出，因疫情因素，入出境都分別要隔離14天，前後就將近1個月，降低國外飛行員來台意願，甚至取消，現在已知有8顆國外造型球不克前來，至於實際球數，縣府還在跟國外積極邀約中，至於新訂製的造型球，也因熱氣球工廠停工，無法如期交貨。

另外，今年的熱氣球嘉年華主題也將定調為「祈福、感恩」，除了躲過疫情而重生，值得感恩以外，也為全世界還在受疫情威脅的國家祈福。

余明勳指出，熱氣球總是帶給人們希望，為了維持這樣的盼望， 即使沒有遊客上去鹿野高台，當天仍會讓熱氣球立球、升空，民眾如果無法來台東，仍可透過直播、VR等不同形式，以雲端觀光欣賞熱氣球及採買台東農特產品。

他說，台東縣政府之所以一定要辦熱氣球嘉年華的原因，最主要是讓台東產業界及對熱氣球有情感的人們，感受到熱氣球依然存在，即使不能來台東，仍能透過網路與台東做連結。

(中時 )