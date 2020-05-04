台灣火鍋吃到飽始祖「可利亞」走過52年，全盛時期全台高達42家分店，但不敵日新月異的飲食習慣及後起之秀競逐，目前只剩3家，今（4）日業者宣布，因新冠肺炎疫情影響，高雄和平店業績暴跌6成，決定在5月底吹熄燈號，也讓老高雄人不捨直呼「又是時代的眼淚」。

「可利亞」曾經稱霸一方，民國58年以石頭火鍋起家，後來開發「火烤兩吃」風靡全台餐飲業，加上民國81年又開創自火鍋自助吃到飽，刮起台灣吃到飽風潮。

「可利亞」總經理今在臉書公告指出，全盛時期在台灣有超過40間直營店，「可惜現在很多年輕人可能已經不認識她了」，尤其這幾年品牌的老化、世代觀念的落差、管理思維的轉變等等，都使得轉型之路異常艱辛。

「我真的不願意讓可利亞就這麼消失，她不只是大家的記憶，也是我一生中最精彩的時光」。可利亞總經理提到，因新冠肺炎疫情影響，無法負擔沉重管理費用，可利亞和平店只能暫時陪各位到5月31日，希望這次別離，不會是最後的道別，未來能以嶄新的面貌，再次與大家見面。

事實上，「可利亞」左營博愛分店經營13年之久，但業者去年公告因租約到期，在2019年2月28日結束營業，也讓許多顧客為之不捨。這次和平店結束營業後，高雄版圖只剩「可利亞無煙火燒肉日式涮涮鍋」楠梓右昌店，但與台北「可利亞石頭火鍋Koriya」分屬不同經營者。

(中時 )