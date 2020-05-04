台東縣政府辦理「全國觀光業者交流與媒合」，讓國內旅遊業者跟台東觀光業者交流。（莊哲權攝）

疫情逐漸趨緩，迎接疫後旅遊人潮，台東縣政府超前部署，4日邀請國內10大旅行社，與台東觀光業者交流媒合辦理，各家業者推出專屬祕境、經典遊程、農漁遊程及特色商品等，希望各大旅行社規畫配套行程，疫情過後，不用出國，島內旅遊來台東

因應疫情消退後的國人旅遊型態改變，為了把偏好出國旅遊的人口吸引到台東，台東縣政府交觀處辦理「全國觀光業者交流與媒合活動」，邀請國內14家旅遊業者跟台東在地觀光業者媒合交流，並結合中央紓困方案，讓大家好好認識台東，把台東當成「島內出國」的觀光區。

台東縣長饒慶鈴表示，台東目前仍零確診，也是第1個零隔離的縣市，縣府除了持續防疫工作以外，也思考疫情後國內旅遊生態改變， 該如何迎接新的生活方式。

她說，台東擁有全台1／10土地、人口占全台1／100，人口密度少，更有許多值得探訪的祕境，有山有海，有豐富的族群文化，疫情過後，不用出國，島內旅遊來台東，讓旅行變得更EASY、健康、豐富。

旅行社業者蕭冠群表示，國人出境旅遊的消費支出，1年有4000億左右，若轉回國內旅遊，可以讓觀光業者得到可觀的收益，危機也是轉機。

但是疫情後也可能造成來台東的遊客爆量，增加染疫風險，縣府交觀處表示，考量全球疫情還在緊張，希望在地業者能把平日規畫為深度祕境之旅，和假日做區隔來分散人流，希望在今年3、4季採分眾、分流的模式，提供國人到台東「解悶」之旅，創造新型態的主題旅遊。

(中時 )