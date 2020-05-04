高雄市一名已婚的男警官疑似出軌，與一名賣水餃的女子過從甚密。對於兩人曾經出入汽車旅館，警方4日對此表示，經查並無實證，已經對這名警官調離現職。

警方已經請這名男警官妥善處理感情問題，不要發生不正常的男女關係，以免傷害其家人。男警官在接受調查時，強調與這名女子只是朋友關係。

對於和賣女子的老闆娘發生婚外情，警方透露，男警官因為覺得這家賣的水餃好吃又便宜，所以才會找幾個同仁向她買水餃。警方也證實，因為他發生不正常的男女關係，所以調離現職，維護警方聲譽。

(中時 )