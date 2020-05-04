已婚高雄警官疑出軌 警方：調離現職 19:552020/05/04 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市一名已婚的男警官疑似出軌，與一名賣水餃的女子過從甚密。警方已經將他調離現職。（本報資料照片，取自高市警察局臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市一名已婚的男警官疑似出軌，與一名賣水餃的女子過從甚密。對於兩人曾經出入汽車旅館，警方4日對此表示，經查並無實證，已經對這名警官調離現職。 警方已經請這名男警官妥善處理感情問題，不要發生不正常的男女關係，以免傷害其家人。男警官在接受調查時，強調與這名女子只是朋友關係。 對於和賣女子的老闆娘發生婚外情，警方透露，男警官因為覺得這家賣的水餃好吃又便宜，所以才會找幾個同仁向她買水餃。警方也證實，因為他發生不正常的男女關係，所以調離現職，維護警方聲譽。 (中時 ) #出軌 #汽車賓館 #調離 #現職 #高雄 #警方 #警官 #男警 #水餃 #女子 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄多元支付QR Code 讓行動支付實現於高雄地區及屏東偏鄉 13:042020/04/30 財經 中選會出手了 公開指導罷韓案選務工作 18:322020/04/30 政治 高雄民宅大火釀5死…韓國瑜到場視察 皺眉、表情凝重 11:382020/05/03 政治 能挺過罷免危機？網直指韓國瑜還有這項優勢！ 15:522020/05/03 政治 水餃怎麼燙才好吃？網曝神招：皮超Q 20:162020/05/03 日常 開戰？高雄罷韓場地爭議 中選會說重話 11:592020/05/04 政治 韓進議會報告 鄭照新「防疫零本土 高雄做到了」 11:592020/05/04 政治 高雄質詢 陳致中嗆韓：欠高雄人3個道歉！ 12:142020/05/04 政治 為韓國瑜 挺韓美女「露背」反罷韓 15:342020/05/04 政治 黃捷差點質詢不到韓國瑜 網友笑 17:092020/05/04 政治 社會熱門新聞 獨家》高醫通融 前院長女兒一家五口遺體團聚 - 社會 陸專生收假月台這一幕 連宅神都感動 - 社會 大溪男持刀恐嚇殺女友全家 警埋伏逮人 - 社會 室內全木材作隔間單一出口 消防局解析賴宅火警致命原因 - 社會 大甲車站機車停車場啟用 車子霸占違停吃罰單 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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