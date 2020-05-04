還記得因為晃動應援影片「太兇」而爆紅的中信兄弟啦啦隊峮峮嗎？中信兄弟啦啦隊的成員峮峮（吳函峮），憑著甜美的外表和火辣身材在台灣擁有大批粉絲。近日，宅神朱學恒PO出一張與峮峮合照，讓許多網友一看暴動了，還紛紛打趣留言問說「放開那個女孩，朱大左手在幹嘛」。

宅神朱學恒在臉書粉專上PO出一張與峮峮的合照，他誇讚峮峮說，「不論是在新莊球場那種超近距離的互動，到現在比較熟悉可以記住大量的應援曲，還可以看看球賽，保持一整場球賽的燦爛笑容，當然這個過程也是有辛苦的地方的啦」。宅神更是自我吐槽說「要我一直跳四小時比吃五十顆滷蛋還難。」

網友一看照片，紛紛開玩笑吐槽說，「像父女照」、「羨慕~」、「放開那個女孩」、「靠太近了，這樣不行」、「社交距離五公尺喔！」、「你幹嘛破壞畫面，給我維持social distancing」、「朱大左手在幹嘛」、「我眼光只有右邊是正常的嗎？」、「宅神你站在别人身邊，把旁人都顯胖了」、「你比她還胸」。

在 Instagram 查看這則貼文 峮峮Qun🍒（@qun_04）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 14 日 上午 3:55 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 峮峮Qun🍒（@qun_04）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 12 日 上午 12:03 張貼

(中時電子報)