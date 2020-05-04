潤成「十年大限」進入倒數，金管會主委顧立雄今日一句「會來檢討看看」，再讓南山會否易主成為焦點。平心而論，南山出不出包跟十年條款能否如期解禁，一碼歸一碼，何況若潤成無心或無力經營，金管會硬綁著毫無意義，更該斷然放手。

時間倒回十年前，AIG要脫手南山，潤泰與寶成聯手成立的潤成接下，擋掉了爭議不斷的博智，也解決金管會的麻煩，這貢獻絕對不可抹滅。一來把南山留在台灣，二來有兩個大財團當股東，保戶也安心不少。

當然，企業不會做無本生意，不管潤成當年是打著什麼算盤，都沒如願。十年條款不只嚴格規範與大股東間的關係，更像個緊箍咒綁住潤成，要賣、要併都不行，如同無償把錢借給國家，猶如台新金當年標彰銀的翻版，確實吃足苦頭。

金管會沒有錯，希望長期經營，但保險公司不是小本生意，面臨會計制度變革，有龐大增資壓力。搾乾潤成當然可以，但放南山找個財力更鉅的婆家會否更好？

何況，隨著金融業交叉行銷成形，包括國泰、富邦等大型壽險都有同金控旗下銀行當平台，南山的形單影隻，反成了最大弱點，十年條款原本是要保障保戶，如今反倒是綁手綁腳，侷限了南山的發展，保戶也不會受惠。

假設無心或無力經營，拿「十年條款」來卡潤成更沒意義，這只是煎熬原股東、持續凌遲保戶罷了，沒有人會開心。與其如此，倒不如如期解禁，放南山自由之身，尋求市場機制找到未來出路，才能皆大歡喜。

南山系統出包該不該罰？該！杜英宗是不是應該負責，也不會有人說「不」，但懲罰不應該無限上綱，這是紅線。潤成被綁十年夠久了，「十年條款」說嚴苛亦不為過，金管會不可言而無信，否則以後出事時，沒人會再出手救援。

(中時 )