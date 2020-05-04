為年底的通車營運做準備，台中市政府交通局4日舉辦捷運綠線「線上視訊招商說明會」，共吸引35家業者、超過50人線上同步觀看，其中不乏有國內知名壽險、建商及百貨業者等潛在投資人，線上互動熱絡。

捷運綠線從北屯行經文心路至烏日，其中，文心崇德路口基地、文心櫻花路口基地區位備受看好，預估總銷金額達27億元與17億元。交通局長葉昭甫指出，除綠線將於年底通車，捷運藍線也進入綜合規畫階段，未來軌道沿線經濟發展將更活絡。

在捷運綠線的18個站體中，北屯區崇德路與文心路雙軸線交會、西屯區櫻花路及文心路交會2處基地的地段條件備受關注，交通局指出，今年3月27日公告徵求投資人後，已吸引許多投資人電洽細節。

葉昭甫強調，文心崇德路口基地面積700坪、文心櫻花路口基地面積500坪，兩者建蔽率及容積率都是70％及500％，預估總銷金額可達27億元、17億元，相關招標資訊已在交通局網站公告，申請文件及開發建議書提送截止日至8月26日止。

(中時 )