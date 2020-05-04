新加坡歌手陳傑瑞下半年即將推出全新專輯，來台發展多年的他，年幼時跟著爸媽在新加坡經營「潮劇」戲班，後來因戲曲沒落、爸爸染毒被關，家裡四個孩子全靠媽媽拉拔長大，陳傑瑞在母親身上看到刻苦耐勞、絕不放棄的精神：「媽媽一天要兼二份工，不管情況多糟糕，她永遠都是那麼堅強，不埋怨、不軟弱地克服一切。」

身為老三的陳傑瑞，小時侯都在戲班後台玩耍、看戲，7、8歲就得上台扮猴子充當臨演，「戲班後台很複雜，黑社會、拿刀追砍、賭博或金錢糾紛，甚至男男、女女戀都有，形形色色的人對我來說都很正常」，因此養成他從小獨立的個性。

陳傑瑞（右）和母親感情非常好。（凱群娛樂提供）

其實陳傑瑞的母親出生富裕家庭，在新加坡擁有一整條街的房地產，陳傑瑞外公還經常和李光耀的父親一起喝茶打高爾夫球；陳傑瑞的媽媽17、8歲時，從電視上看到當時在戲曲圈紅極一時的陳爸爸，就此愛上對方，無奈母親家人反對女兒嫁給戲子，陳媽只能離家出走、與陳爸私奔，此後便與家人斷絕往來。

幾年後，新加坡戲曲沒落，陳爸那段時間染上毒癮，最後被抓去關，陳媽含辛茹苦地拉拔孩子長大，一天打兩份工卻從不埋怨，「媽媽把所有的生命和精力都花在照顧小孩及家庭，爸爸雖長年不在家，但媽媽很忠誠地愛我爸爸、從沒離開過，她的辛苦是長年累月地，我無法用言語形容」。

陳傑瑞（左）從小由母親照顧長大。（凱群娛樂提供）

母親節將至，受限新冠肺炎疫情影響，人在台灣籌備新專輯的陳傑瑞沒辦法回新加坡，當天只能利用視訊跟媽媽一起吃飯，「像情侶談戀愛這樣，我下廚、她也下廚」。母親健康是陳傑瑞最大的願望，期許自己在台灣音樂圈闖出名堂、多賺一點錢，帶著媽媽環遊世界。

陳傑瑞的母親婚後也加入戲班。（凱群娛樂提供）

(中時 )