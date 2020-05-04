韋禮安新歌〈不用告訴我〉MV請來金鐘視后温貞菱和演技派男星姚淳耀主演，兩人飾演一對分手5年後重逢的戀人，韋禮安則是MV裡的隱藏版彩蛋，需要仔細找才能發現他的蹤影；拍攝當天，韋禮安在現場見到兩位主角，開玩笑自嘲：「我是今天的臨演，MV靠兩位了，我等等吃完便當差不多就要回去了。」

温貞菱讚美韋禮安的情歌寫出令自己悲傷的感受，演出前思考許久，「每一場戀愛，就像承載了很多不同的靈魂，所以身上會有很多過去戀愛的靈魂，每一個靈魂都能讓你成長，跟MV男主角的關係，在她心裡應該比較像家人的關係」；姚淳耀演出前已聽熟〈不用告訴我〉：「我就是歌詞寫的那個一直走一直錯的男人、是個失意的音樂人。」韋禮安聽聞笑回：「我幫你用Google Map就不會走錯了啊！」

温貞菱（左起）、韋禮安和姚淳耀日前一起拍攝MV。（The Orchard提供）

温貞菱與姚淳耀從以前就一直很關注韋禮安的歌，也養貓的温貞菱大推韋禮安的另一首新歌〈貓咪共和國〉，「真的寫到我們養貓人的心聲了」；姚淳耀也大讚：「歌寫得這麼好，身邊的女性朋友都很喜歡韋禮安，知道我來拍他的MV，都比我還興奮！」看來韋禮安單身後桃花依舊朵朵開。

(中時 )