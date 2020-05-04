樂桃桃簡餐坊，改以胖卡餐車在桃療戶外開賣。(桃療提供／蔡依珍桃園傳真)

樂桃桃簡餐坊，改以胖卡餐車在桃療戶外開賣。(桃療提供／蔡依珍桃園傳真)

樂桃桃簡餐坊因應新冠肺炎疫情，在衛福部桃園療養院長邱献章大力支持下，4日以新的販賣模式「胖卡餐車」於院外經營，與院內護師節同慶，特地以買50元送10元折價券的方式來感謝院內的護理師，也歡迎到院看診的民眾和家屬多利用。

庇護工場樂桃桃簡餐坊負責人唐世芬表示，庇護員工都從家中來到醫院工作，因疫情變得焦慮害怕，擔心往返社區和庇護工場會被感染，再加上庇護工場地處桃園療養院內，讓庇護員工和家屬產生與疫情相關的不良連結，為了安定學員和家屬的心情，負責人與桃園市勞動局商討如何在嚴峻疫情下讓庇護員工安心就業，讓營運不要中斷，順利推出「胖卡餐車」新的營運模式。

唐世芬表示，工場於防疫期間，為因應醫院的戶外門診分流的措施，進入醫院的人潮降低很多，在疫情尚未解除的階段，預計將販賣櫃台移至戶外的胖卡餐車販售產品，胖卡地點位於醫療大樓大門口右側紅磚道上，可以增加戶外購買的人流。

唐世芬說，胖卡餐車能夠進駐桃療大門口，有賴市府身障科就業基金的紓困補助，幫忙轉型創造疫情下的新商機，由於設置胖卡餐車與院內櫃位的差異相當大，所需增設的設施包括胖卡餐車、戶外帳篷招牌、壓克力展售櫃、防疫物資、戶外水槽、電源設備與網路線等。另外，防疫不鬆懈，攤位配合感染控制措施，定期消毒設施設備與環境，販售人員皆會戴上口罩、穿上手套，地上畫1公尺的排隊距離，產品皆包裝好，讓顧客買的安心、吃的放心。

樂桃桃庇護工場在院方和勞動局的支持下，希望透過這樣的轉型與改變，避開院內感控措施的影響，還能夠機動去外面增加收益，又可以幫助庇護工場宣傳，更讓庇護員工可以多接觸外界，創造勞動局、桃園療養院和身心障礙庇護員工三贏的局面。

(中時 )