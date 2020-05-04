林隆璇兩年前考取英國牛津大學正念中心師資教育專訓執照、並接受督導受訓，他去年卸下歌手光環當起講師教正念課程，最近因疫情影響暫停上課，除了在家自習及寫歌準備下半年發新片外，因為課程停首次開人生第一次臉書直播的他竟上癮，歌喉癢的他最近常開直播彈琴自彈自唱歌壇歌后如王菲、阿妹經典歌曲，還釣出黃國倫、陳國華等音樂人老師級評審按讚，成為林隆璇意外的收穫。

林隆璇表示：「當初會想接觸正念課程的原因，其實是因為他在國中念書時期因為課業及同儕壓力，不知不覺產生焦慮症甚至伴隨憂慮症，那時候醫學沒這麼發達，也不敢跟父母，只好偷偷跑去西藥房買鎮定劑吃！出道後當上歌手後，我發現我有鏡頭恐懼症，上電視節目帶給我很大壓力，也因此焦慮感又產生，即使後來當了評審當了七年，上電視是還是會很焦慮。後來接觸到這個課程後發現對自身很有幫助，情況也改善了不少。」

林隆璇成為正念課程教師。（青田音樂提供）

去年開始持續授課的林隆璇隨著跟學生面對面接觸所累積的心得，決定把自己出道30年來舞台上曾遇過的挫折及經驗，結合正念課程來與大家分享「正念表演力」，透過專注達到最好的放鬆進而有自信；林隆璇透露10年登上香港頒獎典禮時，自己演唱歌曲〈桃花源〉，卻在陳奕迅、容祖兒等人面前大破音，「他們可能都覺得很尷尬不敢看我，而這首歌也成為我的夢魘及陰影，也讓我從此不敢再唱這首歌」；後來他在正念課程中靠著專注力跟覺察力，克服對這首歌的焦慮感，希望藉由自身的經驗，給予大家上台的勇氣。

(中時 )