羅志祥與周揚青毀滅式分手，事業陷低潮，至今仍神隱沒現身，傳出他原本5日召開記者會，但因準備不及，所以將記者會往後延，TVBS《國民大會》主持人謝曜州好奇，「羅志祥到底會不會現身面對？」對此資深媒體人粘嫦鈺預測：「羅志祥很可能在母親節前後出現，向天下所有的女人道歉，而且很可能循所謂的『陳冠希模式』開記者會」。

2008年1月豔照門事件發生時，陳冠希一直到2月才召開記者會，當時他幾乎是聲淚俱下，跟大眾及受害者鄭重道歉，並宣布「無限期」退出演藝圈，似乎有為當時的「淫照風暴」稍稍止血。但羅志祥是否有可能宣布無限期淡出演藝圈？粘嫦鈺表示，其實小豬跟陳冠希的事情非常雷同，小豬自己也跳出來道歉，表示對不起這些女生。雖然周揚清手上的照片應該不會流出，但小豬的名聲跟地位，以及對青少年影響力非常大，羅志祥勢必要在最快的時間內，出來道歉澄清跟懺悔。

除了同是歌手、演員，陳冠希及羅志祥兩人也都熱愛潮牌，兩人癖好似乎十分相似。外傳周揚青手上有很多致命關鍵證據，謝曜州詢問：「羅志祥是否也可能發生類似豔照門的情況？」粘嫦鈺委婉回說：「關鍵證據的內容應該是非常貼近，因為竟然會找到另一隻手機，那這手機裡一定不可能只有照片啊，一定會有很多影像、錄音等『精彩內容』都在裡面也說不定。」

(中時 )