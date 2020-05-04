受疫情影響 杜拜世博會延至明年10月 20:282020/05/04 中時 施施 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 繼日本東京奧運宣布因疫情延期後，原定今年10月於阿拉伯聯合大公國杜拜舉行的世界博覽會，亦將延期至明年10月1日舉行。(美聯) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情衝擊全球，許多國際重要活動日程也被打斷。繼日本東京奧運宣布延期後，原定今年10月於阿拉伯聯合大公國杜拜舉行的世界博覽會，亦將延期約1年，至明年10月1日舉行。 總部位於法國巴黎的國際展覽局4日公布，已有2/3的參展國家同意世博會延期，故正式通過上述決定。阿拉伯聯合大公國早在2014年就成功申辦世博會，多年來投資巨款籌備，期望可以提振建造業及旅遊業，但這場盛事最終因疫情影響，被迫延期。 (中時 ) #延期 #疫情 #新冠病毒 #阿拉伯聯合大公國 #杜拜 也許您會感興趣 推薦閱讀 勞工紓困貸款上路首日 出現申請人潮 10:402020/04/30 財經 返鄉照顧父母種植蔬果 疫情影響乏人問津 12:482020/04/30 生活 新冠疫情影響經濟 台東警掃蕩不法重利當鋪業 18:562020/04/30 社會 疫情來亂 環太平洋軍演延期 僅有海上活動 19:582020/04/30 國際 批運博會不合宜 綠委籲錢花刀口上 04:102020/05/01 運動天地 高通：受新冠疫情影響 第三季智慧機出貨量將減30％ 16:512020/05/02 財經 運動賽事紛紛延期 投影機、8K電視銷售下修 04:102020/05/04 產業．科技 開車撞警逃逸無罪 更審改判囚1年10月 08:482020/05/04 社會 東京奧運延期吹號國加拿大 奧會主席受訪道出原因 11:502020/05/04 體育 《國際經濟》中韓星公司債增加最快 疫情影響償債能力 15:582020/05/04 財經 國際熱門新聞 事實難下嚥 梅根下重手與凱特決裂 - 國際 川普續打貿易戰 令陸方兌現2000億美元支出承諾 - 國際 挨批防疫反應過慢！ 川普牽拖「情報單位的錯」 遭美媒打臉 - 國際 醫護開玩笑扛「COVID-19屍袋」大跳抬棺舞 網撻伐：無聊當有趣 - 國際 洛杉磯找新家 梅根哈利犯了大錯 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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