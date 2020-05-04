新冠肺炎疫情衝擊全球，許多國際重要活動日程也被打斷。繼日本東京奧運宣布延期後，原定今年10月於阿拉伯聯合大公國杜拜舉行的世界博覽會，亦將延期約1年，至明年10月1日舉行。

總部位於法國巴黎的國際展覽局4日公布，已有2/3的參展國家同意世博會延期，故正式通過上述決定。阿拉伯聯合大公國早在2014年就成功申辦世博會，多年來投資巨款籌備，期望可以提振建造業及旅遊業，但這場盛事最終因疫情影響，被迫延期。

(中時 )