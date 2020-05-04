梁舒涵小時候和媽媽合影。（LiTV提供）

LiTV日前專訪《女力報到愛神出任務》的可愛仙姑「葉素娥」梁舒涵，專訪中過程聊到即將到來的母親節時，竟驚喜發現「梁家」上下根本是影劇圈優「梁」血統，爸爸梁偉華老師是知名攝影，女兒梁舒涵去年當拿下一座「金鐘獎新進演員獎」，沒想到最強的是媽媽李美慧，她早以導播身分拿過兩座金鐘獎！

梁舒涵與爸爸、媽媽感情緊密，爸爸是工作上的恩師，媽媽則是最忠實的觀眾，她的所有演藝作品都會看，問起媽媽看到她「螢幕初吻」獻給曾子余的反應？「哈！她對拍戲的狀況完全能夠接受！媽媽其實也是圈內人，她是導播喔！因此對於演員該有的職分，她是沒問題的，她很注重我是否成功駕馭角色甚於一切！」

梁舒涵。（LiTV提供）

梁舒涵。（LiTV提供）

原來「梁家」都是螢光幕前後的一份子，爸爸是知名攝影師，女兒則拿到金鐘新人獎，而媽媽更厲害，早就拿了兩座金鐘獎肯定，梁舒涵說：「沒錯！媽媽代表公視電視節目《別小看我》拿到第一屆的廣播電視小金鐘最佳導演（導播）獎，《非常有藝術》獲得第四屆廣播電視小金鐘最佳導演（導播）獎，所以媽媽是我的女神啊！」！

母親節即將到來，梁舒涵希望跟家人一起吃頓大餐，「我想讓媽媽自己挑想吃的餐廳。之前剛入行時收入較少，但現在慢慢存了些錢，雖然不多但這是我的心意，因此不限金額！這攤由我來買單！」

(中時 )