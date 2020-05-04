報稅季遇到疫情，北區國稅局呼籲上網申報可抽5萬元大獎。（蔡依珍攝）

報稅季遇到疫情，北區國稅局採快篩分流的原則，分散報稅人潮。（蔡依珍攝）

報稅季遇到疫情，北區國稅局採快篩分流的原則，分散報稅人潮。（蔡依珍攝）

報稅季遇到疫情，北區國稅局提供網路報稅輔導共28個服務窗口，方便民眾洽詢申報。（蔡依珍攝）

報稅季來臨，北區國稅局為防疫，等待區以輕便椅規畫室外1公尺、室內1.5公尺的社交距離。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦讚北區國稅局的友善服務值得其他政府機關參考。(蔡依珍攝)

5月報稅季，因應疫情除中央宣布申報期限延至6月底，北區國稅局也增加戶外和免下車「得來速」收件報稅區，並加開28個窗口輔導，首日正好是勞動節，湧入近8千件，市長鄭文燦視察讚是歷來速度最快的，強調繳稅是國民應盡的義務，貼心親切服務則是政府的義務，呼籲多利用網路報稅，避開疫情又能抽大獎。

鄭文燦說，因應新冠肺炎疫情，為避免報稅人潮導致群聚感染風險，財政部特別將申報期間展延到6月30日，北區國稅局在報稅動線的規畫上，以室外帳篷戶外收件及快篩分流的原則，分散報稅人潮，便於讓民眾在1樓就可完成所有報稅程序，也提供「免下車收件得來速」服務，讓民眾能快速交件，另也提供網路報稅輔導共28個服務窗口，方便民眾洽詢申報。

鄭文燦說，5月1日報稅首日就有約7000多人完成報稅，北區國稅局由統一快篩的申報入口走入，測額溫、酒精消毒手部後詢問申辦項目，如為單純遞送申報書、試算回復或附件即導向收件專櫃，完成就可離開，無須進入申報場域。

如需查調所得、進行網路申報或其他各稅申辦事項，則以不同顏色貼紙貼於胸前，再引導至查調專區，查調專區設於戶外，民眾完成查調後也能隨即離開，而查調後想繼續網路申報者，查調專區另設有申報專櫃，讓民眾一站式完成申報後，由側門離開。另等待區也以輕便椅規劃室外1公尺、室內1.5公尺的社交距離，友善服務值得其他政府機關參考。

財政部北區國稅局長王綉忠表示，防疫期間在家自行上網申報、採線上或語音、確認試算結果是最佳的選擇，可安心防疫又可抽5萬元大獎。在家申報可用自然人憑證或已註冊的健保卡當作認證工具，登入電子申報繳稅服務網站（tax.nat.gov.tw）插入憑證認證後，下載所得及扣除額資料進行申報。

計算結果如是退稅，可沿用去年退稅帳戶或輸入金融帳號，退稅款會直接撥入該帳戶；如屬繳稅案件，如受疫情影響次繳清有困難者，可申請分期或延期繳稅，只要選擇現金繳稅，就會連結至財政部稅務入口網進行申辦，一次完成報稅及申請分期或延期繳稅，非常方便，無須2道手續。

王綉忠也說，如果家中無讀卡機，則可利用今年新推出的便民措施，至四大超商，藉多媒體事務機，插入自然人憑證或健保卡認證後，列印查詢碼及戶號，在家裡上網輸入（查詢碼＋戶號＋ IDN ＋出生年月日），認證後即可申報，解決無讀卡機的問題。而手機族也可採用TW Fido認證機制進行申報，不受讀卡機的限制，市民朋友可以多加利用。

(中時 )