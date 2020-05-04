航空業巨頭波音公司表示，對於從5月1日開始發行的債券反應感到滿意，預計到5月4日，就籌集到250億美元，因此他們不需要美國政府的紓困，也能自己渡過難關。

防衛世界(Defense World)報導，受困於疫情造成的航空運輸衰退，波音公司幾乎沒有生意可做，股票也從原先的300多美元價位，跌至現在的130多美元，於是波音公司發行債券應急，發行包括本金總額為250億美元的債券，分為7期，期限為3至40年。

波音聲明說：「我們目前不打算通過資本市場，或美國政府的紓困方案尋求額外的資金。」

發行債券是波音公司為保持資金，以穩位其業務以及相關行業供應鏈約17,000家公司，所採取的若干步驟之一。

大多數投資者對這家航空巨頭仍然有信心，許多人相信現在是逢低承接的好時機，短短4天就募集到250億美元。並且美國政府的《 新冠病毒援助紓困經濟安全法》，也包括波音公司，即使波音現在拒絕，但仍然是很有力的支撐。

目前波音公司的產業僅剩軍用裝備與太空技術，波音手頭上還有F-15戰機、F/A-18E戰機的生產工作，以及T-7A教練機的製作。

(中時電子報)