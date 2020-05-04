國安局長邱國正30日在立法院答詢，透露金正恩生病了。（姚志平攝）

國安局長邱國正日前在立院備詢，被問及北韓領導人金正恩健康狀況，證實他確實生病了。但5/1勞動節金正恩卻又現身活蹦亂跳。無異於打臉邱國正，今在立院再被問及金正恩情報是否有誤，邱說，「情報不是是非題，而是判斷題，國安局有在掌握」。

對於國安局此項預測金正恩生死，中時電子報舉辦網路投票，請問網友，邱國正「證實」金正恩生病卻被打臉，是否有失國安局威信？

截至4日晚間9時許，共計890人投票，竟然有773票、占投票數近87％的民眾認為的確有失國安局威信，暴露我國情資失準。

另外有104票、占投票數近12％的人認為不會影響國安局，因為金正恩本來就是健康成謎！

國安局長邱國正今（4）日在立法院被問到北韓領導人金正恩健康狀況情報是否有誤，邱國正說，情報不是是非題，而是判斷題，國安局有在掌握。他也說，（金正恩）就有病阿！他也不了解錯在哪裡。

(中時電子報)