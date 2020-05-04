3月以來受到疫情影響，全球股市震盪走低，從MSCI世界指數各產業指數來看，各產業從高點到低點的跌幅介於23.9％～59.4％之間，不過各國積極控制疫情且全球央行祭出寬鬆貨幣政策，在流動性充沛與未出現系統性風險下，帶動股市強勁反彈，其中醫療保健類股從低點反彈至今已上漲超過33％，是MSCI指數各產業中唯一收復跌幅且再創新高的產業，表現吸睛。

野村投信表示，MSCI世界指數成分股中，醫療保健類股從高點到低點僅跌26.9％，是所有成分股中跌幅第二小的產業，不過反彈幅度卻是所有類股中表現最佳的，至今已上漲33.79％，是這波疫情衝擊下最具防疫力的產業，也是投資人資產配置中不可或缺的標的。由於整體評價面仍處於合理水準，醫療保健類股後市不容小覷。

野村全球生技醫療基金經理人呂丹嵐表示，短期內疫情對相關藥廠、生技公司、及產業鏈有利，但短期急單與救助性質下的利潤率仍待觀察，需著眼於疫情急性期過後的真正受惠者。

中長期而言，新冠肺炎疫情激發產業研發能量，研發與量產應變能力強的企業，將因市場對其產品需求增加而受惠，特別是疫苗與藥物的發展。

投資策略上，建議逢低買進前景佳的生技股或穩定高品質但評價過往一直較高的類股。

(工商 )