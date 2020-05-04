新加坡衛生部長顏金勇4日表示，政府打算與公私部門業者合作，將每日新冠病毒檢測量從目前的8,000多件，一舉拉高4倍至4萬件，4月初時的日檢疫量還僅有2,900件。星國每10萬人就有2,500人受檢，檢測率在全球名列前茅。

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