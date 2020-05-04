新加坡病毒篩檢量將增加4倍 21:212020/05/04 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡衛生部長顏金勇4日表示，政府打算與公私部門業者合作，將每日新冠病毒檢測量從目前的8,000多件，一舉拉高4倍至4萬件，4月初時的日檢疫量還僅有2,900件。星國每10萬人就有2,500人受檢，檢測率在全球名列前茅。 (工商 ) #全球 #新加坡 #病毒篩檢 #量將 #衛生部長 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣權王－前景佳 聯發科世界權證熱 04:102020/04/30 證券．權證 《半導體》實踐企業公民 台積電提供全球防疫資源與協助 11:592020/04/30 財經 李顯龍：將助新加坡人保工作 減薪仍在所難免 19:422020/04/30 國際 全球智慧機產量 Q2恐年減16.5％ 04:102020/05/01 財經要聞 高通：受新冠疫情影響 第三季智慧機出貨量將減30％ 16:512020/05/02 財經 賴明詔建議選一區域大量篩檢 04:102020/05/02 生活新聞 呂秀蓮：520總統就職前 盼朝野相忍為國 13:532020/05/02 政治 台美衛生部長通話 陸嚴正抗議 04:102020/05/04 國際大事 《國際經濟》中韓星公司債增加最快 疫情影響償債能力 15:582020/05/04 財經 陳傑瑞「戲班後台」練就獨立！母親刻苦堅強拉拔長大 20:012020/05/04 娛樂 國際熱門新聞 事實難下嚥 梅根下重手與凱特決裂 - 國際 洛杉磯找新家 梅根哈利犯了大錯 - 國際 川普續打貿易戰 令陸方兌現2000億美元支出承諾 - 國際 醫護開玩笑扛「COVID-19屍袋」大跳抬棺舞 網撻伐：無聊當有趣 - 國際 梅根心碎 哈利無意久待洛杉磯 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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