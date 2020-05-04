挪威廉價航空Norwegian Air的財務整頓計畫獲股東支持，4日表決超過95％贊同將近10億美元的債務轉換成股權，激勵股價跳漲46％。該家航空的財務窘況因新冠疫情而加劇，必須靠政府提供信用擔保來度過疫情危機，截至去年底，該航空累積的債務高達80億美元。

(工商 )