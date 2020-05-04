挪威廉航財務整頓計畫股東挺 股價跳漲 20:502020/05/04 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 挪威廉價航空Norwegian Air的財務整頓計畫獲股東支持，4日表決超過95％贊同將近10億美元的債務轉換成股權，激勵股價跳漲46％。該家航空的財務窘況因新冠疫情而加劇，必須靠政府提供信用擔保來度過疫情危機，截至去年底，該航空累積的債務高達80億美元。 (工商 ) #財務 #整頓 #股價 #跳漲 #債務 也許您會感興趣 推薦閱讀 Alphabet財報給力 股價開香檳 04:102020/04/30 全球財經 大寮包公廟前傳槍響 租車引糾紛1人傷 15:412020/04/30 社會 財務造假又一樁 戰狼2出品商 北京文化跌停 04:102020/05/01 全球財經 都是疫情惹禍？瑞幸咖啡 推遲公布年報 04:102020/05/01 全球財經 談判債務傳槍響 高市警逮主嫌 04:102020/05/01 地方新聞 為7萬債務開槍 23主嫌逮到了 10:582020/05/01 社會 財務糾紛群鬥 開槍示威被聲押 11:032020/05/01 社會 澳盛：亞洲公司債 恐成新雷區 04:102020/05/02 金融．稅務 疫情衝擊財務 美企政治獻金卻步 09:222020/05/04 財經 財務壓力爆點在5月 賴正鎰：台南大億不會是最後一家 16:342020/05/04 財經 財經熱門新聞 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 國光新冠候選疫苗免疫試驗 證實疫苗有效 - 財經 - 工商 美股又崩了…台股明天殺多少？專家洩密 - 財經 川普一句話釀災！ 再恐嚇「最終懲罰」就是對陸關稅制裁 - 財經 蘋果不玩了！台積電7奈米遭搶光 大客戶換人 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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