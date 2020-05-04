一年一度的綜所稅於5月1日開徵，彰化銀行為回饋客戶長期的支持與愛護，推出「台灣Pay繳綜所稅，彰銀信用卡超優惠」三重送活動，包括台灣Pay繳稅筆筆送100元刷卡金、信用卡分期零利率及不限金額免收手續費等優惠，讓客戶既能紓解繳稅壓力，還能輕鬆賺取刷卡金。

彰銀表示，面對新冠肺炎疫情影響，民眾想在家輕鬆繳稅、不出門，可多加利用台灣Pay行動支付，一方面可體驗Fintech帶來的安全與便利性，另一方面還能降低接觸感染風險，可謂一舉兩得。

此外，民眾透過彰銀行動網或台灣行動支付APP，使用台灣Pay QR Code掃碼繳納稅款，並選擇以彰銀信用卡支付，不僅可留存交易的完整紀錄，亦可即時查詢交易情形，安心免煩惱。

此次，彰銀「台灣Pay繳綜所稅，彰銀信用卡超優惠」三重送活動，配合財政部因應新冠肺炎疫情扣繳義務人可延長申報繳納期限，凡客戶於5月1日至7月2日止使用台灣Pay繳納綜所稅皆可享優惠。

第一重優惠「台灣Pay繳稅送刷卡金」，凡客戶透過彰銀行動網或台灣行動支付APP介接彰銀信用卡，使用台灣Pay QR Code掃碼繳納稅款，除不限金額每一筆稅款送100元刷卡金外，繳稅金額達100萬元以上加碼再送1,000元刷卡金，或繳稅金額達1,000萬元以上加碼再送5,000元刷卡金，同一人最高可享5,100元回饋金，數量有限送完為止。

第二重優惠祭出信用卡分期付款0利率，只要客戶使用彰銀信用卡繳納綜所稅皆可享3、6期0利率。另加碼提供以彰銀行動網或台灣行動支付APP介接彰銀信用卡，透過台灣Pay QR Code掃碼繳納稅款之客戶，專屬12期0利率優惠。

第三重優惠免收手續費，凡客戶使用彰銀信用卡繳納綜所稅，無論一次繳清或分期付款，不限金額皆免收手續費；此外，客戶使用彰銀存款帳戶（含金融卡）繳納綜所稅亦可享免收手續費優惠。

彰銀表示，除了綜所稅優惠外，同時也針對牌照稅及房屋稅，舉辦「台灣Pay繳牌照稅/房屋稅 彰銀筆筆送50元」優惠三重送活動，端出台灣Pay繳稅筆筆送50元回饋金、不限金額免收手續費及信用卡分期零利率等優惠，活動期間自2020年3月27日起至7月2日止，限量回饋名額有限。

(工商 )