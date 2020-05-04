美國西南航空執行長凱利（Gary Kelly）3日上CBS新聞節目《面對全國》（Face the Nation）受訪指出，自新冠疫情大爆發以來，4月第一周是該公司最難熬時期，但4月後業績可望觸底反彈，5月情況應比4月還好，「我不認為6月是好月，但願比5月好一點。」

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