西南航空CEO：4月觸底 5月會比4月好 20:512020/05/04 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國西南航空執行長凱利（Gary Kelly）3日上CBS新聞節目《面對全國》（Face the Nation）受訪指出，自新冠疫情大爆發以來，4月第一周是該公司最難熬時期，但4月後業績可望觸底反彈，5月情況應比4月還好，「我不認為6月是好月，但願比5月好一點。」 (工商 ) #全國 #西南航空 #CE #觸底 #會比 也許您會感興趣 推薦閱讀 台企聯會議 盼兩岸助台商復工 01:112020/04/30 焦點新聞 大陸全國兩會 521登場 04:102020/04/30 財經要聞 高達99.97％ 中原大學註冊率 引傲全國 04:102020/04/30 證券．權證 藍綠委轟全國順時中 掐死經濟 04:102020/04/30 生活新聞 《商情》空頭回補 激勵周三紐約期棉漲近3.3％ 10:002020/04/30 財經 二林工商技能分區賽 勇奪6獎挺進全國 12:492020/04/30 生活 掌公安大權！名嘴：金與正會比金正恩更狠 11:402020/05/01 政治 《商情》賣壓湧現，打壓上周五紐約期棉挫近2.6％ 10:002020/05/04 財經 博錸新冠病毒檢測試劑 獲歐盟CE認證 15:232020/05/04 財經 《興櫃股》博錸新冠病毒檢測獲歐盟CE認證 15:582020/05/04 財經 財經熱門新聞 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 國光新冠候選疫苗免疫試驗 證實疫苗有效 - 財經 - 工商 美股又崩了…台股明天殺多少？專家洩密 - 財經 川普一句話釀災！ 再恐嚇「最終懲罰」就是對陸關稅制裁 - 財經 蘋果不玩了！台積電7奈米遭搶光 大客戶換人 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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