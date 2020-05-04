美盛集團旗下睿安基礎建設高級投資分析師兼投資組合經理David Pow分析，全球新冠肺炎疫情爆發至今，市場波動頻繁。基礎建設投資作為各投資類別中的重要部分，我們看重其長期獲利能力和估值；如果只是因為今年的用電用水需求減少導致獲利短期波動，並不致影響我們對其長期投資價值的判斷。

輸電、輸氣管道公司作為政府監管型資產，由於幾年前就已確定未來一段時期內的利潤，因此這類公司不會受到用電需求量的影響。至於配送水、電及天然氣的公司，以英國為例，由於兩年以內有調價機制，若今年銷售量下跌，可通過後年調價來彌補。工業用電方面，大部分受疫情衝擊的都是中小型企業，大型必需業務公司的用電需求依舊穩健。美國地區來看，居民用電量增加，可部分抵消工業用電需求減少，且居民用電的利潤率高於商業及工業用電。

機場和收費公路這類公司對總體經濟的變化較為敏感。收費公路的短期前景和機場相比較為明朗，原因是隨著逐漸解封，大家更傾向開車出行，而非採取飛機或鐵路等交通方式。機場獲利則還是未知數，國內旅客客流量回升應會早於國際旅客，但其實來自國際旅客的利潤更高，這是由於免稅店等零售這類非機場業務一般來自國際旅客；此外還要關注疫情是否會改變工作生活方式，例如長途公務出差調整為線上會議，因此我們對機場持謹慎態度。

受疫情影響，人們多採取遠端工作模式，對高速可靠網路的需求越來越多。就電信塔行業來說，由於前五到十年的收入是鎖定的，而之後租賃的租金可隨通膨增長，獲利較可以預測。今年美國電信運營商的資本開支計畫也沒有受到疫情太大的影響，包括電信業者T-Mobile及Sprint完成合併，這些對電信塔公司都可望有所助益。

現在有更多人使用電動車這類的新能源替代部分對傳統能源的需求。同時隨著陸地、海上風電及光伏發電站越來越多，世界各地對輸電配電的需求也會相應增加。近期較看好北美及歐洲的新能源公司，原因是其估值已回檔至相對有吸引力的水準，同時更具有永續發展的潛力。

David Pow指出，目前全球經濟仍存在很大不確定性，儘管股市在4月初有所反彈，但也不能代表這樣的反彈會持續。各國祭出的經濟刺激措施及最終效果值得關注。風險方面，最需要注意的是疫情第二波爆發的可能性；在疫苗普及之前，如果實施封鎖措施的時間繼續延長，受影響最大的將是機場這類受人口流動影響的業務。次要風險是來自政府的壓力；即使公司有能力配息，也可能因為政府政策要求而不得不調整或暫停配息，以分擔社會負擔。

(工商 )