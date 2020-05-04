出脫電梯事業不順 德國ThyssenKrupp股價大跌 20:522020/05/04 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國重工業巨頭蒂森克虜伯集團（ThyssenKrupp）董事會致函員工警告，即便順利出脫旗下電梯業務，新冠疫情恐為集團帶來新的財務壓力，加上投資人憂心電梯事業出售案能否順利進行，蒂森克虜伯股價在4日早盤大跌17％。該集團擬以172億歐元將電梯部門脫手，是歐洲10年來最大宗收購案。 (工商 ) #出脫 #電梯事業 #德國 #ThyssenKrupp #股價 也許您會感興趣 推薦閱讀 法人買超力挺 聖暉盤中股價登高215元 11:522020/04/30 財經 臉書營收優預期 盤後股價飆漲逾10％ 12:212020/04/30 財經 華固大直商辦完工交屋 股價重返90元大關 12:212020/04/30 財經 臉書首季營運紅潤 股價飆 04:102020/05/01 全球財經 熱門股－華電網 買庫藏股拉抬股價 04:102020/05/01 證券．權證 新北採購防疫物資 送往德美 04:102020/05/01 地方新聞 2月就出事！日媒爆：德國醫療團曾治療金正恩 11:022020/05/01 政治 輝瑞新冠疫苗 秋季有望緊急使用 04:102020/05/02 全球財經 業者推毛巾口罩 抗菌效果佳 04:102020/05/02 地方新聞 德國電信：若沒華為 難完成5G目標 04:102020/05/04 全球財經 財經熱門新聞 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 國光新冠候選疫苗免疫試驗 證實疫苗有效 - 財經 - 工商 美股又崩了…台股明天殺多少？專家洩密 - 財經 川普一句話釀災！ 再恐嚇「最終懲罰」就是對陸關稅制裁 - 財經 蘋果不玩了！台積電7奈米遭搶光 大客戶換人 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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