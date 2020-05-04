德國重工業巨頭蒂森克虜伯集團（ThyssenKrupp）董事會致函員工警告，即便順利出脫旗下電梯業務，新冠疫情恐為集團帶來新的財務壓力，加上投資人憂心電梯事業出售案能否順利進行，蒂森克虜伯股價在4日早盤大跌17％。該集團擬以172億歐元將電梯部門脫手，是歐洲10年來最大宗收購案。

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