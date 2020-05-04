新冠肺炎疫情拉警報，影響了全世界的日常步調，詹姆士女兒鄭羽涵在溫哥華念大學，本來預計4月畢業，受疫情影響前陣子返台隔離14天，詹姆士夫妻怕影響工作，甚至住進飯店，一家人同樣在台北，卻在14天相隔兩地，只能靠視訊聯繫，滋味相當不好受。因為體會過這段心境轉折，詹姆士創出2道罐頭防疫美食：夏威夷炒飯、紅燒鰻麵沙拉，希望幫助大家在非常時期愉快用餐。

談到女兒隔離時的心情，詹姆士表示：「讓人難過的是，她到台灣我因為工作關係請人去接，這14天我們買好東西放門口，我走了，她才能開門拿，14天後我們見面超開心，真的好比生離死別。」當時女兒考慮返台，一家人就傷透腦筋，後來她決定回來，備妥防護衣、護目鏡，身為爸媽還是擔心，「我們隔離結束後，忍不住抱在一起，我第一句話對她說：『好久不見，妳還好嗎』？」

詹姆士示範夏威夷炒飯步驟。（石智中攝）

疫情緊張，詹姆士表示，自己設計這兩道美食，背後想法很簡單，「我發現這陣子大家很常在臉書放做菜照，因為疫情，大家開始有囤貨，我覺得人在最辛苦時，最沒有安全感時，吃到好吃的東西最為重要。」他強調，「哪怕是囤貨的罐頭，也可以成為療癒人心的美食。」他創立詹麵品牌後，業績持續成長，除了前一波的新品茄燒湯麵，未來還會推出新作，也希望跟在地農產品有很棒的合作。

夏威夷炒飯。（石智中攝）

夏威夷炒飯所需食材。（石智中攝）

夏威夷炒飯

材料：玉米罐頭、鳳梨罐頭、肉鬆、蛋1顆、飯、蔥1根

做法：

1蛋液與白飯抓勻

2蛋炒飯後，加入各食材炒均勻

紅燒鰻麵沙拉。（石智中攝）

紅燒鰻麵沙拉所需食材。（石智中攝）

紅燒鰻麵沙拉

材料：紅燒鰻1盒、麵1包、綜合生菜1份、洋蔥1/2顆、冰塊1包、礦泉水

做法：

1紅燒鰻加洋蔥直接加熱

2煮麵後冰鎮

3組裝盛盤

(中時 )